Представитель Льва Лещенко отреагировал на обвинения певца в нарушении карантина
Директор культурного фонда артиста заявил, что его первый тест на коронавирус мог быть ложноположительным.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @leshchenko_lv
На слухи вокруг Льва Лещенко отреагировал директор культурного фонда певца Андрей Гайдель. До этого в сети появилась информация, что зараженный коронавирусом артист якобы нарушал режим карантина. По словам его представителя, эти «кривотолки» не соответствуют действительности.
«Лещенко, вместе с коллективом в сопровождении супруги Ирины вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта», — объяснил Гайдель.
Директор добавил, что по состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на COVID-19 оказался отрицательным. Здоровы и его коллеги из ближайшего окружения. Поэтому результат теста самого певца представитель назвал сомнительным. В связи с этим Льву Лещенко сделали повторный анализ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Винокур рассказал о самочувствии Лещенко.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 31 мар
- Призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая — Шойгу
- 31 мар
- У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус
- 31 мар
- Правительство сможет тратить средства на борьбу с COVID-19 без поправок в бюджет
- 31 мар
- Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус
- 31 мар
- Второй пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
- 31 мар
- Не имеющим возможности вернуться на родину россиянам выделят средства из федерального бюджета
- 31 мар
- «Собака в шоке»: Тотьмянина на карантине занялась «дрессировкой» Ягудина
- 31 мар
- Не соблюдающие карантин москвичи напали в парке на журналиста
- 31 мар
- Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
- 31 мар
- «По-моему это про счастье»: Сестра Жанны Фриске понежилась на пляже Шри-Ланки
Читайте также
32%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?