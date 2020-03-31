Представитель Льва Лещенко отреагировал на обвинения певца в нарушении карантина

На слухи вокруг Льва Лещенко отреагировал директор культурного фонда певца Андрей Гайдель. До этого в сети появилась информация, что зараженный коронавирусом артист якобы нарушал режим карантина. По словам его представителя, эти «кривотолки» не соответствуют действительности.

«Лещенко, вместе с коллективом в сопровождении супруги Ирины вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта», — объяснил Гайдель.

Instagram @leshchenko_lv

Директор добавил, что по состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на COVID-19 оказался отрицательным. Здоровы и его коллеги из ближайшего окружения. Поэтому результат теста самого певца представитель назвал сомнительным. В связи с этим Льву Лещенко сделали повторный анализ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Винокур рассказал о самочувствии Лещенко.

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