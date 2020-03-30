Винокур рассказал о самочувствии Лещенко

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур рассказал 5-tv.ru о состоянии певца Льва Лещенко, госпитализированного в Коммунарке с диагнозом COVID-19. По его словам, народный артист стал чувствовать себя легче.

«Да, его перевели в палату. [На выписку] у всех есть перспективы, но я не знаю. Конечно, я поддерживаю с ним связь. Полегче стало, но больше никаких сведений», — сообщил Винокур.

Лев Лещенко и его жена Ирина обратились в больницу в Коммунарке самостоятельно. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Лещенко рассказала о состоянии больного COVID-19 артиста. Также о том, как идет лечение знаменитого певца рассказывал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.