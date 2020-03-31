Информация о нарушении будет также направляться в МВД. Нововведение вступит в силу с 3 апреля.

Нарушившие карантин россияне будут получать SMS

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил информировать граждан через SMS-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина и передавать эти данные в МВД. Такое решение содержится в поручениях, принятых по итогам заседания президиума Координационного совета при Кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Заниматься внедрением такой системы оповещения поручено Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору, рабочей группе Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.

Нововведение должно начать функционировать с 3 апреля 2020 года и нацелено на «принятие превентивных мер в отношении соответствующих лиц», уточняется в документе российского Кабмина.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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