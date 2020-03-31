Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан.
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru
В правительстве сегодня разъяснили одну из самых резонансных экономических мер, которую вводят в условиях пандемии — налог на доход с банковского вклада.
Вот какие цифры надо запомнить. Боле 1% годовых должна быть ставка вклада, то есть зарплатных счетов эта мера не коснется. Более 60 тысяч рублей должен быть доход по вкладу. И с 2021 го этот налог будет введен в принципе, то есть уже открытые вклады не попадают.
Какие еще экономические шаги предпримет правительство — знает Кирилл Поляков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей
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