В правительстве сегодня разъяснили одну из самых резонансных экономических мер, которую вводят в условиях пандемии — налог на доход с банковского вклада.

Вот какие цифры надо запомнить. Боле 1% годовых должна быть ставка вклада, то есть зарплатных счетов эта мера не коснется. Более 60 тысяч рублей должен быть доход по вкладу. И с 2021 го этот налог будет введен в принципе, то есть уже открытые вклады не попадают.

Какие еще экономические шаги предпримет правительство — знает Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей