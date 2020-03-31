«Ай да коронавирус»: Виктор Дробыш встал к балетному станку — фото
Поклонники оценили старания музыкального продюсера.
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Фото, видео: Instagram @vdrobysh
Виктор Дробыш, сидя дома на карантине, открыл в себе новые таланты. Заслуженный артист России встал к балетному станку. Под чутким руководством девятилетней дочери Лиды, он выполнил упражнения — плие и батман тандю.
«Ай да коронавирус. Дочка начала преподавать мне балет. Ученик я, конечно, безнадежный, но Лида сказала, что у меня через неделю первое выступление. Буду готовиться», — пояснил композитор.
Подписчики Дробыша с восторгом восприняли публикацию и пожелали ему успехов в новом деле.
«Самые лучшие учителя — это наши дети! Привет Лиде!»
«Вот это да! Балет — это круто! Успехов вам!»
«Круто»;
«А пяточки не надо отрывать от пола», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дробыш о том, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес.
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