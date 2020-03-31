Виктор Дробыш, сидя дома на карантине, открыл в себе новые таланты. Заслуженный артист России встал к балетному станку. Под чутким руководством девятилетней дочери Лиды, он выполнил упражнения — плие и батман тандю.

«Ай да коронавирус. Дочка начала преподавать мне балет. Ученик я, конечно, безнадежный, но Лида сказала, что у меня через неделю первое выступление. Буду готовиться», — пояснил композитор.

Instagram @vdrobysh

Подписчики Дробыша с восторгом восприняли публикацию и пожелали ему успехов в новом деле.

«Самые лучшие учителя — это наши дети! Привет Лиде!»

«Вот это да! Балет — это круто! Успехов вам!»

«Круто»;

«А пяточки не надо отрывать от пола», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дробыш о том, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес.