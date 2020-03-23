«Все будет печально» — Дробыш о том, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес

|
Алиса Старжевская
26

Продюсер сетует, что из-за вынужденного карантина пришлось отменить почти все концерты его артистов на ближайшие несколько недель.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vdrobysh

Тема:
Эпидемия коронавируса

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва» заявил: он очень переживает, что из-за коронавируса российские артисты остались без работы. По его мнению, такая ситуация, может вскоре обернуться печальными последствиями.

Музыкант отметил, что многие его коллеги и подопечные сегодня радуются вынужденному карантину, поскольку наконец могут провести время с родными и близкими. Однако, по словам Дробыша, долго так продолжаться не может, ведь деньги нужно зарабатывать всем.

«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Гастроли прервали, мы все находимся в режиме изоляции. Пока все „в кайф“, но если „перерыв“ затянется на несколько месяцев, будет печально», — заявил Виктор.

Instagram @vdrobysh

Кроме того, продюсер уточнил, что только у него вынужденно не работают такие популярные исполнители, как Стас Пьеха, Слава, Наргиз и Николай Носков. Почти все их концерты, также, как и других звезд российского шоу-бизнеса, отменены на ближайшие несколько недель.

Композитор предположил, что более всего из-за коронавируса пострадают не продюсеры, а прокатчики. Те люди, кто организует концерты иностранных звезд на территории других стран. Ведь, по сути, все подписанные контракты сегодня не имеют смысла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что скандальная блогерша Лена Миро «напророчила» будущее звезд на карантине.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 мар
Число летальных исходов в Испании из-за коронавируса за сутки выросло на треть
23 мар
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
23 мар
Культура в массы? Как в Петербурге реагируют на ограничение по коронавирусу
23 мар
За сутки в России выявили 71 случай заражения коронавирусом
23 мар
Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса?
23 мар
Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля
23 мар
Зачет на дому: Как проходит дистанционное обучение студентов?
23 мар
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США
23 мар
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
23 мар
Девять человек вылечились от коронавируса в Москве

Читайте также

-2° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

11:35
«Все будет печально» — Дробыш о том, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес
11:27
Число летальных исходов в Испании из-за коронавируса за сутки выросло на треть
11:17
«Дети меня подбадривали»: супруга Джигана рассказала о последних днях в Майами
11:07
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
10:58
«Все будет хорошо!» — Барбара Брыльска рассказала о страшном диагнозе
10:50
В Петербурге пьяная пенсионерка изрезала ножом дочь и ранила мужа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок