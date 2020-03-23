Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва» заявил: он очень переживает, что из-за коронавируса российские артисты остались без работы. По его мнению, такая ситуация, может вскоре обернуться печальными последствиями.

Музыкант отметил, что многие его коллеги и подопечные сегодня радуются вынужденному карантину, поскольку наконец могут провести время с родными и близкими. Однако, по словам Дробыша, долго так продолжаться не может, ведь деньги нужно зарабатывать всем.

«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Гастроли прервали, мы все находимся в режиме изоляции. Пока все „в кайф“, но если „перерыв“ затянется на несколько месяцев, будет печально», — заявил Виктор.

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Кроме того, продюсер уточнил, что только у него вынужденно не работают такие популярные исполнители, как Стас Пьеха, Слава, Наргиз и Николай Носков. Почти все их концерты, также, как и других звезд российского шоу-бизнеса, отменены на ближайшие несколько недель.

Композитор предположил, что более всего из-за коронавируса пострадают не продюсеры, а прокатчики. Те люди, кто организует концерты иностранных звезд на территории других стран. Ведь, по сути, все подписанные контракты сегодня не имеют смысла.

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