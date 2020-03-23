«Все будет печально» — Дробыш о том, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес
Продюсер сетует, что из-за вынужденного карантина пришлось отменить почти все концерты его артистов на ближайшие несколько недель.
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Фото, видео: Instagram @vdrobysh
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва» заявил: он очень переживает, что из-за коронавируса российские артисты остались без работы. По его мнению, такая ситуация, может вскоре обернуться печальными последствиями.
Музыкант отметил, что многие его коллеги и подопечные сегодня радуются вынужденному карантину, поскольку наконец могут провести время с родными и близкими. Однако, по словам Дробыша, долго так продолжаться не может, ведь деньги нужно зарабатывать всем.
«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Гастроли прервали, мы все находимся в режиме изоляции. Пока все „в кайф“, но если „перерыв“ затянется на несколько месяцев, будет печально», — заявил Виктор.
Кроме того, продюсер уточнил, что только у него вынужденно не работают такие популярные исполнители, как Стас Пьеха, Слава, Наргиз и Николай Носков. Почти все их концерты, также, как и других звезд российского шоу-бизнеса, отменены на ближайшие несколько недель.
Композитор предположил, что более всего из-за коронавируса пострадают не продюсеры, а прокатчики. Те люди, кто организует концерты иностранных звезд на территории других стран. Ведь, по сути, все подписанные контракты сегодня не имеют смысла.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что скандальная блогерша Лена Миро «напророчила» будущее звезд на карантине.
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