«Да, я работаю»: Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться

При этом ведущая похвасталась медицинской маской за 2,5 тысячи рублей.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Тема:
Эпидемия коронавируса

Телеведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, призналась, что не изолировалась дома в разгар пандемии коронавируса в отличие от других звезд. По ее словам, засесть дома ей не позволяет работа.

«Да, я работаю. Каждый день слушаю свое состояние. Измеряю температуру, не контактирую с новыми людьми. И да, я бы закрылась дома, но не могу, потому что это невозможно», — написала Айза.

Также она добавила, что купила медицинскую маску за 2500 рублей. Маска лежит в сумке, пока она работает в кадре. Вся команда передачи намерена пройти тест на коронавирус, чтобы обезопасить себя и окружающих.

В комментариях люди спорили о пользе маски для здорового человека, а также ее способности защищать человека длительное время. Также некоторым не понравился пост ведущей, они поставили под сомнение пользу анализов на COVID-19 людей, которые продолжают контактировать с миром.

«Ну тогда сдавать анализы нужно каждую неделю, ибо сегодня ты здоров, а через пять дней можешь подхватить заразу, не подозревая», — писали фолловеры.

Если Айза Анохина просто решила проинформировать о том, что вынуждена работать в карантин, то некоторым звездам не дает покоя неделя без работы, которая ожидает россиян с 30 марта по 5 апреля. Как писал ранее 5-tv.ru, Лера Кудрявцева неожиданно набросилась на тех, кто будет сидеть в изоляции всю неделю из-за коноравируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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Тема:
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