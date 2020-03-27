«Да, я работаю»: Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться
При этом ведущая похвасталась медицинской маской за 2,5 тысячи рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Телеведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, призналась, что не изолировалась дома в разгар пандемии коронавируса в отличие от других звезд. По ее словам, засесть дома ей не позволяет работа.
«Да, я работаю. Каждый день слушаю свое состояние. Измеряю температуру, не контактирую с новыми людьми. И да, я бы закрылась дома, но не могу, потому что это невозможно», — написала Айза.
Также она добавила, что купила медицинскую маску за 2500 рублей. Маска лежит в сумке, пока она работает в кадре. Вся команда передачи намерена пройти тест на коронавирус, чтобы обезопасить себя и окружающих.
В комментариях люди спорили о пользе маски для здорового человека, а также ее способности защищать человека длительное время. Также некоторым не понравился пост ведущей, они поставили под сомнение пользу анализов на COVID-19 людей, которые продолжают контактировать с миром.
«Ну тогда сдавать анализы нужно каждую неделю, ибо сегодня ты здоров, а через пять дней можешь подхватить заразу, не подозревая», — писали фолловеры.
Если Айза Анохина просто решила проинформировать о том, что вынуждена работать в карантин, то некоторым звездам не дает покоя неделя без работы, которая ожидает россиян с 30 марта по 5 апреля. Как писал ранее 5-tv.ru, Лера Кудрявцева неожиданно набросилась на тех, кто будет сидеть в изоляции всю неделю из-за коноравируса.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19
- 27 мар
- В Ярославле закрыли отделение больницы. Врач не прошла карантин после визита в Европу
- 27 мар
- Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких
- 27 мар
- Власти Москвы допускают возможность продления выходной недели из-за COVID-19
- 27 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 27 марта
- 27 мар
- В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
- 27 мар
- Влад Лисовец призвал женщин не запускать себя во время карантина
- 27 мар
- В России до лета останавливают работу курортных объектов
- 27 мар
- Наташа Королева оценила новости об обращении Игоря Николаева в больницу в Коммунарке
- 27 мар
- Жители Москвы и Петербурга готовятся сидеть дома во время эпидемии коронавируса
Читайте также
69%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?