Вместе с тем, на территории королевства коронавирусом заражены уже 4 435 человек, скончались 180.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Шведские власти и население пренебрегают элементарными способами защиты от возможного заражения коронавирусом. Как рассказал 5-tv.ru стрингер Эддвард Аусмаа многие кафе, рестораны, бутики в центре Стокгольма, куда устремляются туристы со всего мира, открыты по-прежнему и заполнены посетителями.

Аусмаа привел в пример случай, как его соседку — пожилую женщину — госпитализировали, при этом никто из медбригады не надел ни маску, ни перчатки, ни тем более какой-либо защитный костюм.

«Меры предосторожности никто не принимает. Здесь кроме меня в маске никого вокруг», — продемонстрировал стрингер обстановку на окружающих улицах.

Швеция остается единственной страной Евросоюза, которая пока не ввела у себя строгие карантинные меры. В то же самое время премьер скандинавского королевства Стефен Лёвен в обращении к подданным призвал их морально готовиться к росту числа заболевших COVID-19. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, возглавляющий агентство народного здравоохранения, по-прежнему настаивает на том, что «надо дать населению переболеть вирусом».

Вместе с тем, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, по состоянию на вечер 31 марта на территории королевства заражены 4 435 человек, при этом за истекшие сутки заболели сразу 407 человек. Из-за вируса скончались 180, и лишь 16 выздоровели.

Ранее шведская одиозная экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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