Пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Перми

Мужчина с подтвержденным COVID-19 скончался во вторник вечером в пермской больнице. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса, у пациента были тяжелые сопутствующие заболевания. Возраст умершего не уточняется.

«Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего», — цитирует агентство сообщение штаба.

Всего в Пермском крае зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Еще у 58 пациентов коронавирусную инфекцию подозревают. Почти четыре тысячи человек находятся на домашнем карантине по предписанию медиков. В регионе введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Всего в России, по данным на 31 марта, выявлено более 2,3 тысячи заразившихся и зарегистрировано 17 смертей.

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