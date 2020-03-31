Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 31 марта

Погибшие и пострадавшие на 31 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 810 тысяч 343 человек. Болезнь унесла 39 тысяч 586 жизнь (за сутки умерли 1802 человека), 172 тысяч 517 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа затронул почти 200 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся к этому часу составляет 2 334 человек. Выздоровели 121, скончались 17 пациентов.

В лидерах с этим диагнозом остается по-прежнему Москва — 1613 человек, в Московской области — 119, в Санкт-Петербурге — 98, в Свердловской области — 33, республике Коми — 22. Кроме того, этот вирус зафиксирован в Краснодарском крае, республике Бурятия, Ивановской области — всего в 73 регионах.

Субъекты РФ один за другим прибегают к мерам по противодействию распространения COVID-19. Так, в Башкирии, Забайкалье и Приморье введен режим полной самоизоляции, а власти Крыма приняли решение приостановить автобусное сообщение с материком. В Краснодарском крае запрещено передвижения между городами. А в Ленинградской области город Волхов с населением порядка 45 тысяч человек закрылся на тотальный карантин.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

США продолжают бить печальный рекорд по скорости распространения нового вируса — его носителями стали уже порядка 164 тысяч человек. Умерли свыше 3,1 тысячи человек, в том числе более 900 пациентов в Нью-Йорке. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пик смертности от этого заболевания ожидается в стране в середине апреля.

Италия лидирует по числу скончавшихся от коронавируса — к настоящему моменту заражены 101 739 человек, умерли 11 591, выздоровели 14 620.

Далее следует Испания, в которой зарегистрирован 94 417 случай заражения. Жертвами пандемии стали 8 269 человек, выздоровели 19 259. При чем только лишь за истекшие сутки диагноз был подтвержден сразу у порядка девяти тысяч человек.

Затем идет Германия, где заразились 68 180 жителей. Умерли 682 человек, выздоровели 15 824.

В Эстонии за 24 часа выявлено 30 случаев заболевания, таким образом общее число зараженных в республике достигло 745 человек. В больнице находится 91 человек, 13 из которых нуждаются в интенсивной терапии и находятся в критическом состоянии. Выздоровели 26 человек, четверо скончались.

В Финляндии зарегистрирован 71 новый случай коронавируса за сутки, скончались четверо. Всего 1 384 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 умерли.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 115 человек и составило 900, количество летальных исходов увеличилось до 23. Также сообщается, что президент Сербии Александар Вучич плохо себя чувствует и отложил обращение к нации на два дня.

В Великобритании зафиксировали еще 393 случаев смерти пациентов с COVID-19, 367 из скончавшихся приходится на Англию, где возраст умерших составляет от 19 до 98 лет. Всего в королевстве диагностировано свыше 22 тысяч случаев заражения, количество скончавшихся достигло 1 801.

Число скончавшихся от COVID-19 в Австрии достигло 128, заразились 9 772 человек.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 30 марта

К утру 30 марта коронавирусной инфекцией заражены 721 817 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 142 328 человека. На втором месте Италия — 97 689 зараженных COVID-19. На третьем месте Китай, в котором заражены 82 133 человека. Общее число погибших на сегодняшний день достигло — 33 984 человека.

Ситуация в России

В России за сутки подтверждено 270 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1534 человек. Скончались — восемь.

Власти Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции. В документе говорится, что выйти из дома можно только в шести случаях: из-за нужды в экстренной медицинской помощи; прямой угрозы жизни и здоровью; ради поездки на работу; похода в продуктовый магазин, банк или салон связи; выгула домашних животных; выноса мусора.

Табак и автозапчасти исключены из числа непродовольственных товаров первой необходимости. Распоряжение правительства в новой редакции содержит 23 пункта, однако некоторые позиции в нем были изменены.

На территории Алтайского края выявлен первый случай заражения COVID-19. Заболевшая женщина вернулась из Доминиканской Республики и находилась на домашнем карантине.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13 человек.

Второй случай заражения COVID-19 зафиксирован в Иркутской области. Мужчина, тест котрого дал положительный результат, прилетел из Испании.

В Псковской области умер пациент с диагнозом коронавирус. Причины смерти будут установлены после проведения соответствующих исследований.

Ситуация в мире

Подросток умер в Португалии после заражения COVID-19

Трамп заявил, что считает хорошим прогнозом, если число жертв от коронавируса в США не превысит 200 тысяч человек.

Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане увеличилось на 13 человек. Таким образом, среди зараженных 284 человека.

Известный японский комик Кэн Симура умер от воспаления легких, вызванного коронавирусом, в возрасте 70 лет. Правительство Японии планирует ужесточить меры по предотвращению распростаранения коронавируса из-за рубежа.

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа.

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Маркус Смарт вылечился от COVID-19.

Погибшие и пострадавшие на 28 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 555 тысяч 100 человек, из них 1034 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 25 тысяч 392 жизни (за сутки умерли 2401 человека), 128 тысяч 469 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на более, чем 170 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заразившихся на данную минуту составляет 1040 человек.

Впервые диагнозы были поставлены в Мордовии (два случая) и Дагестане (один). В лидерах остается по прежнему Москва — 157 случаев. Резко возросло количество заболевших в республике Крым — 12, на третьем месте Московская область — восемь. В Волгоградской области COVID-19 диагностирован у трех человек. По два в Чечне и Удмуртии, а также в Самарской области. По одному человеку — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской, а также республике Татарстан.

Сообщается, что основная часть заболевших посещали страны, где распространился коронавирус, около 20% всех зараженных — контактным путем в России. Все заболевшие госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 47 человек выздоровели.

Общее число погибших от коронавируса в России достигло четырех. Все они пожилого возраста. За последние сутки умерло двое.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Резко на первое место по количеству зараженных вышли США. За последние сутки количество заболевших резко выросло на почти 20 тысяч человек. Всего выявлено более 93 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 1374 человека. При этом Штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,47%.

На втором месте Италия. Там коронавирусом заразились уже почти 86,5 тысяч человек, умерли более 9,1 тысячи. В этой стране самая высокая смертность от этого заболевания в мире — 10,55%.

На третьем месте расположился Китай, который долгое время удерживал рост количества зараженных. Однако за последние сутки оно увеличилось на 300 человек и достигло более 81,7 тысяч, более 74,7 тысяч — выздоровели, три тысячи 292 заболевших скончались.

На четвертом месте — Испания. Более 64 тысяч зараженных, из них умерли почти пять тысяч. В стране сохраняется высокая смертность — 7,55%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 47,6 тысяч зараженных, 286 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 26 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 506 тысяч 953 человека, из них 1235 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 22 тысяч 991 жизнь (за сутки умерли 3237 человека), 114 тысяч 469 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на более, чем 170 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 178 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся на данную минуту составляет 844 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в лидерах остается по прежнему Москва — 136 случаев. В Свердловской области — семь, в Петербурге и Пермском крае по пять, в республике Саха — четыре. По три случая зафиксировано в Ставропольском и Красноярском краях, а также республике Татарстан и Челябинской области, по два в Псковской, Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, а также впервые в республике Бурятия. По одному случаю в республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Хабаровском крае.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 39 человек выздоровели.

Есть и первые погибшие от коронавируса. Накануне в Москве скончались два пожилых пациента.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 281 заболевших скончались. Пандемия в Поднебесной практически остановилась. За последние несколько дней заразился один человек.

Италия опасно приблизилась к первой строчке по количеству заболевших. Там коронавирусом заразились уже более 80,5 тысяч человек, умерли более 8,1 тысячи. В этой стране самая высокая смертность от заболевания в мире — 10,13%.

США четвертый день уверенно занимают третье место по количеству зараженных новым вирусом. Однако за последние сутки количество заболевших резко выросло на более, чем 20 тысяч человек. Выявлено — более 74,6 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 1073 человека. При этом штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,43%

На четвертое место по числу заразившихся несколько дней назад опустилась Испания — более 56,1 тысяч, из них умерли чуть более четырех тысяч. В стране сохраняется высокая смертность — 7,27%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 43,5 тысяч зараженных, 229 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 25 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 438 тысяч 854 человека, из них 1399 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 19 тысяч 754 жизни (за сутки умерли 2552 человека), 108 тысяч 252 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 163 новых случая заражения коронавирусом в 19 регионах. Общее число заразившихся составило 666 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве и Московской области, Калининградской, Нежегородской, Тульской областях, республиках — Коми, Якутия, Кабардино-Балкария, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 36 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 281 заболевших скончались. Пандемия в Поднебесной практически остановилась. За последние несколько дней заразился один человек.

В Италии коронавирусом заразились уже более 69 тысячи человек, умерли почти семь тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,85%.

США третий день уверенно занимают третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — почти 54,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 774 человека. Штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,42%

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 47,6 тысяч, из них умерли почти 3,5 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 7,32%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 33,5 тысяч зараженных, 164 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 24 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 393 тысячи 837 человек, из них чуть более полутора тысяч находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 17 тысяч 202 жизни (за сутки умерли 1824 человека), 101 тысяча 97 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 64 новых случая заражения коронавирусом в 17 регионах. Общее число заразившихся составило 502 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Калининградской, Ленинградской областях, республиках — Крым, Татарстан, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 24 человека выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 277 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже почти 64 тысячи человек, умерли более шести тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,5%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — более 46 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 583 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 39 тысяч, из них умерли более 2,8 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 7,05%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 31,5 тысячи зараженных, 144 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 23 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 355 тысяч 536 человек, из них почти 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 15 тысяч 378 жизней (за сутки умерли 1878 человек), 99 тысяч 308 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составило 438 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 20 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, почти 73 тысячи — выздоровели, три тысячи 270 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 59 тысяч человек, умерли почти пять с половиной тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — почти 35,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 462 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 33 тысяч, из них умерли более 2,2 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 6,59%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 26,2 тысячи зараженных, 111 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 22 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 317 тысяч человек, из них более 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 13,5 тысячи жизней (за сутки умерли 472 человека), около 95,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом в шести регионах. Общее число заразившихся составило 367 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, 54 новых случая заражения зарегистрированы в Москве, по два — в Кировской области и Удмуртской республике, по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 16 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — почти 81,4 тысячи, более 72 тысяч — выздоровели, 3,2 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек, умерли почти пять тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 28 тысяч, из них умерли более 1,7 тысячи.

В США (четвертое место) выявлено 27 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 344 человека.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 24 тысячи зараженных, 92 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 290 тысяч человек, из них более 1,9 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 12 тысяч жизней (за сутки умер 581 человек), около 92,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 177 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся составило 306 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVI-19, 17 новых случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. Трое заразившихся выявлены — в Свердловской области, по два — в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.

В Крыму, Ханты-Мансийском АО, в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также в Хабаровском, Красноярском и Ставропольском краях зарегистрированы по одному случаю заражения.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах.

Из больниц Москвы и Подмосковья выписаны четыре человека, вылечившиеся от коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — более 81 тысячи, более 71 тысячи — выздоровели, 3,3 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 47 тысяч человек, умерли уже более четырех тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — более 8,5%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 25 тысяч, из них умерли более 1,3 тысячи.

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Всего в этой стране зарегистрировано 450 случаев заражения.

В США выявлено 19,9 тысячи зараженных, скончались на сегодняшний день 265 человек.

Данные на 20 марта

Число зараженных COVI-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, к настоящему моменту превысило 253 тысячи человек, около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Скончались более 10,5 тысяч. Вылечились на сегодняшний день более 86,5 тысячи человек.

Лидирует по количеству заразившихся по-прежнему Китай — более 80 тысяч. На втором месте — Италия, там заражены более 41 тысячи человек. Однако по смертности Италия обогнала Китай — 3,4 тысячи против 3,2 погибших в Поднебесной.

На третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом Иран — 18,4 тысячи, и свыше 1,2 человек там скончались. Чуть меньше случаев в Испании: 18 тысяч и 833 погибших. В США коронавирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, умерли уже более 200.

В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. COVI-19 обнаружен у 253 граждан. 10 человек выздоровели, ни одной смерти по-прежнему зарегистрировано не было.

Наибольшее число зараженных приходится на Москву — 131 и Московскую область — 18. В Санкт-Петербурге выявлено 14 заразившихся.

Семь человек болеют в Якутии, шесть — в Свердловской области, пять — в Самарской. По четыре заразившихся в Калининграде и Красноярске, по три и менее — в Липецке, Тюменской и Тверской областях, в Кемерово, Нижнем Новгороде, Пермском крае, в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях, в Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском АО.

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