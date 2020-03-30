Трамп заявил, что США не будут тратиться на принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские переехали из Канады в Соединенные Штаты.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

США не станут тратиться на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом заявил в Twitter президент Дональд Трамп. Так он отреагировал на известие о переезде герцогов Сассекских из Канады в Лос-Аннжелес.

«Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду для США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!» — отреагировал лидер Соединенных Штатов.

Официальный представитель семейной четы заявил, что у герцога и герцогини нет планов просить американское правительство о выделении средств на обеспечение безопасности. Этот вопрос они урегулировали с помощью частных средств, передает РИА Новости.

Новый дом супругов на малой родине Маркл расположен рядом с Голливудом. Пара вместе со своим десятимесячным сыном Арчи никуда не выходит из-за ситуации с распространением COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл опасаются, что могли заразиться коронавирусом после контакта с 71-летним принцем Чарльзом.

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