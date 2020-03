Трамп заявил, что США не будут тратиться на принца Гарри и Меган Маркл

США не станут тратиться на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом заявил в Twitter президент Дональд Трамп. Так он отреагировал на известие о переезде герцогов Сассекских из Канады в Лос-Аннжелес.

«Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду для США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!» — отреагировал лидер Соединенных Штатов.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!