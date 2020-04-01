Петербуржец из-за COVID-19 оказался заблокированным на яхте в Чили
Путешественник Максим Озерной не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Буквально на краю света коронавирус запер одного из жителей Петербурга.
Путешественник Максим Озерной совершал экспедицию в Антарктиду. Но из-за погоды не дошел — остановился на своей яхте в самом южном городе земного шара — чилийском Пуэрто-Уильямсе.
Команда российского судна успела улететь на родину, сам капитан задержался — потребовалось время на оформление яхты в чужой стране. А когда петербуржец собрался домой, практически во всем мире объявили карантин, многие государства закрыли границы.
«Здесь нахожусь я один, видимо, из русскоговорящих. Остров закрыт, местный самолет не летает, паром тоже, здесь карантин. Шестеро заболевших сегодня на 2000 человек. И я жду, когда нам разрешат передвижение и вылет», — рассказал он.
Сейчас моряк живет на своей яхте. О судьбе петербуржца уже известно в российском консульстве. Наши дипломаты решают вопрос об эвакуации путешественника на родину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.
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