Буквально на краю света коронавирус запер одного из жителей Петербурга.

Путешественник Максим Озерной совершал экспедицию в Антарктиду. Но из-за погоды не дошел — остановился на своей яхте в самом южном городе земного шара — чилийском Пуэрто-Уильямсе.

Команда российского судна успела улететь на родину, сам капитан задержался — потребовалось время на оформление яхты в чужой стране. А когда петербуржец собрался домой, практически во всем мире объявили карантин, многие государства закрыли границы.

«Здесь нахожусь я один, видимо, из русскоговорящих. Остров закрыт, местный самолет не летает, паром тоже, здесь карантин. Шестеро заболевших сегодня на 2000 человек. И я жду, когда нам разрешат передвижение и вылет», — рассказал он.

Сейчас моряк живет на своей яхте. О судьбе петербуржца уже известно в российском консульстве. Наши дипломаты решают вопрос об эвакуации путешественника на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.

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