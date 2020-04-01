Путешественник Максим Озерной не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Буквально на краю света коронавирус запер одного из жителей Петербурга.

Путешественник Максим Озерной совершал экспедицию в Антарктиду. Но из-за погоды не дошел — остановился на своей яхте в самом южном городе земного шара — чилийском Пуэрто-Уильямсе.

Команда российского судна успела улететь на родину, сам капитан задержался — потребовалось время на оформление яхты в чужой стране. А когда петербуржец собрался домой, практически во всем мире объявили карантин, многие государства закрыли границы.

«Здесь нахожусь я один, видимо, из русскоговорящих. Остров закрыт, местный самолет не летает, паром тоже, здесь карантин. Шестеро заболевших сегодня на 2000 человек. И я жду, когда нам разрешат передвижение и вылет», — рассказал он.

Сейчас моряк живет на своей яхте. О судьбе петербуржца уже известно в российском консульстве. Наши дипломаты решают вопрос об эвакуации путешественника на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за пандемии
1 апр
Первые два пациента с диагнозом коронавирус выявлены в Северной Осетии
1 апр
Российские ученые преобразовали воду для борьбы с COVID-19
1 апр
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 1 апреля
1 апр
«Это проверка на прочность»: Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина
1 апр
Игорь Николаев выложил в сеть видео из больничной палаты
1 апр
Как в Сирии готовят страну к полному закрытию границ из-за COVID-19
1 апр
«Русская Кардашьян» в платье-сеточке на голое тело призвала фанатов «остаться дома»
1 апр
За сутки в США скончались 865 человек, зараженных коронавирусом
1 апр
Российское правительство расширит перечень мер по поддержке бизнеса

Читайте также

-1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

9:07
Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице в Новой Москве
9:00
«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в соблазнительном мини-бикини
8:52
Операции в шлеме виртуальной реальности: медики Ставрополя тестируют научное ноу-хау
8:44
«Миледи»: Юлия Михалкова в шикарном платье анонсировала выход своей книги
8:38
Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за пандемии
8:32
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок