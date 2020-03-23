Около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса

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Множество государств мира отменили авиасообщение из-за распространения опасного заболевания.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Тема:
Эпидемия коронавируса

Около ста тысяч россиян застряли за границей. Из-за пандемии коронавируса многие страны отменили авиасообщение. И если те наши соотечественники, которые покупали организованные туры, постепенно возвращаются на родину, то самостоятельным туристам приходится гораздо сложнее. Люди оказались в буквальном смысле пленниками в аэропортах Египта, Бали и Марокко.

«Мы здесь заблокированы. Нам не разрешают ни выход на улицу. Только нахождение в номерах. Что будет с нами дальше — неизвестно», — пожаловались туристы.

Неизвестной пока остается и судьба россиян, которые находятся на борту лайнера «Коста Люминоза» в итальянском порту. Сойти на берег они не могут еще с прошлой недели. Судно уже давно курсирует не по маршруту, пытаясь высадить пассажиров. Но страны принимают только своих граждан. Покинуть лайнер удалось лишь испанцам, французам и итальянцам. Между тем, как сообщает ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом по всему миру перевалило за 300 тысяч. Более 13-ти тысяч человек — скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме. Приговоренный к 23 годам продюсер попал в карантин вскоре после перевода в исправительное учреждение.

Тема:
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