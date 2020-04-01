Горит, висит вниз головой, но все-рано вяжет: петербурженка готовится к конкурсу рукоделия под хеви-метал

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Швецова не унывает в условиях самоизоляции и готовится к участию во втором в истории чемпионате мира по вязанию под музыку хеви-металл. Свой ролик-заявку девушка выложила на своей странице в Instagram. На динамичном видео ограниченная в перемещениях квартирой финалистка прошлогоднего соревнования с вязаной защитной маской на лице вяжет на спицах, шагая на спортивном тренажере, сидя в обмотанной разноцветной пряжей ванне и даже свисая вниз головой с потолка. Она не перестает вязать, даже когда обе ее руки объяты пламенем.

«Сохраняйте спокойствие и продолжайте вязать», — подписала ролик рукодельница и поклонница тяжелой музыки.

Совместить несовместимое — тяжелый рок и медитативное рукоделие — придумали финны. Первый чемпионат прошел в финском городе Йоэнсуу прошлым летом. Тогда на конкурс поступили видео-заявки из 13 стран мира, в финал вышли 12 команд из восьми стран. Среди них были две представительницы России, в том числе и автор ролика Наталья Швецова. Подробно о ней и других участниках 5-tv.ru рассказывал в видеосюжете. К слову, победила тогда команда из Японии, в которую входили даже борцы сумо.