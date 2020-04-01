Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей

Риску заражения COVID-19 подвержены и взрослые, и дети. Малыши переносят коронавирус легче, но у части из них проявляется тяжелая симптоматика. Об этом сообщает издание The Irish Timе со слов профессора-инфекциониста, педиатра Карины Батлер.

По статистике 96% зараженных детей испытывают те же недуги, что и совершеннолетние — повышение температуры и кашель. У остальных возникают осложнения, либо критические последствия. Среди нетипичных признаков отмечается насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

По словам профессора Батлер, родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются и такие симптомы, как затрудненное дыхание во время физической активности, вялость, сонливость и снижение употребления воды.

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