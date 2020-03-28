«Такие большие»: Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать сестру

Певец Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram. Артист запечатлел своих детей — Аню и Никиту. В кадре наследники музыканта общаются друг с другом: Никита учит сестру произносить по слогам его имя. Девочка старается воспроизвести услышанное, однако, в силу возраста, у нее это не совсем четко получается.

«Такие большие. Старший учит разговаривать младшую! Берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!» — подписал пост артист.

Instagram @lazarevsergey

За несколько минут ролик посмотрели свыше ста тысяч пользователей сети.

Сергей Лазарев долгое время скрывал от общественности появление детей. Только в 2016 году певец признался, что у него два года назад родился сын Никита. А в 2019 году музыкант поделился еще одной сокровенной тайной — он рассказал, что год назад у него родилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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