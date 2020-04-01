Звезда телесериала «Деффчонки» Полина Максимова и актер Егор Корешков впервые вышли в свет в качестве пары. Влюбленные снялись в шоу Ивана Урганта. На мероприятие артистка пришла в темно-синем платье свободного кроя. При этом знаменитость частенько прикрывала живот руками.

Все это вызвало среди поклонников Максимовой бурю обсуждений. Фанаты решили, что их любимица беременна. Своими мыслями по этому поводу юзеры обменялись под видеозаписью программы, опубликованной на YouTube.

«Такое ощущение, что Полина в положении»;

«Ну, конечно, в положении, живот очевиден. Да и руки все время на него складывала», — приводит комментарии пользователей Тeleprogramma.pro.

Во время съемок телешоу Полина Максимова и Егор Корешков рассказали, что живут вместе уже полгода. Недавно знаменитости переехали в новую квартиру и теперь занимаются ее благоустройством. Так что времени скучать на карантине у влюбленных попросту нет.

Известно, что артисты познакомились на съемках отечественного сериала «257 причин, чтобы жить».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что блондинка из «Деффчонок» побрилась налысо на глазах у фанатов. Артистка пошла на это ради роли онкобольной.