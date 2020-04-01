В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая
При этом Дмитрий Песков отметил, что «ситуация мониторится».
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади по-прежнему запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.
Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность переноса юбилейного Парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса.
Ранее Москва направила ряду мировых лидеров приглашения принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие из них дали положительный ответ.
Как передавал 5-tv.ru, из Петербурга в Подмосковье доставлены легендарные танки Т-34, которые должны принять участие в Параде Победы 9 мая.
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