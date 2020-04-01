В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая

При этом Дмитрий Песков отметил, что «ситуация мониторится».

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади по-прежнему запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность переноса юбилейного Парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса​​​.

Ранее Москва направила ряду мировых лидеров приглашения принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие из них дали положительный ответ.

Как передавал 5-tv.ru, из Петербурга в Подмосковье доставлены легендарные танки Т-34, которые должны принять участие в Параде Победы 9 мая.

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