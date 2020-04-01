Документ опубликованна официальном портале правовой информации.

Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по Конституции

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, распространяющих имеющуюся уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к Конституции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас глава 19 УК РФ («Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина») запрещает фальсификацию избирательных документов, материалов референдума, а также фальсификацию итогов голосования, предусмотренных для иных процедур — выборы, референдум. Утвержденные поправки расширяют действующую уголовную ответственность на действия, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.

В частности, за получение избирателем бюллетеня для голосования вместо другого гражданина или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до полумиллиона рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.

Аналогичные меры предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования. 

Второй подписанный президентом закон предусматривает такие же поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Изменения коснулись статей о правонарушениях на выборах, которыми в зависимости от состава нарушения и степени его тяжести предусмотрены штрафы от 300 рублей до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие поправки в Конституцию РФ россияне назвали самыми значимыми.

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