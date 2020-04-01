Коронавирус передается половым путем — Минздрав
Главный российский уролог Дмитрий Пушкарь отметил, что о возможных негативных последствиях интимной близости особенно важно помнить в период самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc, Pavlo Gonchar, Gary Houlder, Friso Gentsch, Fotostand / Schmitt, Arne Dedert
Коронавирусом COVID-19 можно заболеть в результате полового контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.
«Он (вопрос о передаче COVID-19 половым путем — Прим. ред.) действительно распространенный, такие работы есть. Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», — сказал Пушкарь в конце интервью на одном из федеральных телеканалов.
Как сообщал 5-tv.ru, основной способ распространения коронавируса нового типа — воздушно-капельный. Из-за этого важно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах: рекомендуется держаться от людей на расстоянии в 1,5 метра. Также врачи советуют как можно чаще мыть руки и не прикасаться ими к лицу: попадание вируса SARS-CoV-2 на слизистую с высокой степенью вероятности приведет к заболеванию COVID-19.
Для занятий любовью во время пандемии врач Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия ранее рекомендовал использовать презервативы и перчатки из латекса. Также он призывал отказаться от поцелуев.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 апр
- Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
- 1 апр
- РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
- 1 апр
- В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
- 1 апр
- Ситуация с коронавирусом в России осложняется — Путин
- 1 апр
- «Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города
- 1 апр
- Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
- 1 апр
- Глава Роспотребнадзора призвала продлить число нерабочих дней
- 1 апр
- «Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина
- 1 апр
- Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС из-за коронавируса
- 1 апр
- Путин: обстановка с коронавирусом требует дистанционной работы
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?