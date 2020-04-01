Главный российский уролог Дмитрий Пушкарь отметил, что о возможных негативных последствиях интимной близости особенно важно помнить в период самоизоляции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc, Pavlo Gonchar, Gary Houlder, Friso Gentsch, Fotostand / Schmitt, Arne Dedert

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Эпидемия коронавируса

Коронавирусом COVID-19 можно заболеть в результате полового контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

«Он (вопрос о передаче COVID-19 половым путем — Прим. ред.) действительно распространенный, такие работы есть. Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», — сказал Пушкарь в конце интервью на одном из федеральных телеканалов.

Как сообщал 5-tv.ru, основной способ распространения коронавируса нового типа — воздушно-капельный. Из-за этого важно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах: рекомендуется держаться от людей на расстоянии в 1,5 метра. Также врачи советуют как можно чаще мыть руки и не прикасаться ими к лицу: попадание вируса SARS-CoV-2 на слизистую с высокой степенью вероятности приведет к заболеванию COVID-19.

Для занятий любовью во время пандемии врач Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия ранее рекомендовал использовать презервативы и перчатки из латекса. Также он призывал отказаться от поцелуев.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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