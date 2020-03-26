Ученый рассказал, как заниматься сексом во время пандемии коронавируса

Специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия рассказал о правилах секса при пандемии коронавирусной инфекции. Колонку ученого опубликовало издание The Conversation.

Эксперт отметил, что сейчас нет достоверных данных о передаче коронавируса половым путем. Однако уже доказан тот факт, что COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и фекально-оральным. По мнению ученого, практически любая сексуальная практика приведет к передаче вируса.

«Сейчас не время проводить сексуальные встречи», — считает эксперт.

Если же влюбленные хотят продолжить сексуальную жизнь, то им специалист рекомендует использовать презервативы и перчатки из латекса, а также отказаться от поцелуев и половой близости. Вместо этого он предлагает заняться «простыми и небольшими экспериментами» в виде эротического массажа и других менее контактных способов получения удовольствия.

«Если у вас и вашего партнера нет симптомов и вы остались дома, то секс, скорее всего, не представляет опасности», — заявил ученый, напомнив, о необходимости чаще с мылом мыть руки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр.

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