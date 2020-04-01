Пациенты с подтвержденным СОVID-19 всего за несколько дней успели заразить, по меньшей мере, десять человек.

Первое уголовное дело возбудили в Брянске на граждан, нарушивших режим карантина

Фото: Известия / Алексей Майшев

В Брянской области возбуждено первое уголовное дело против злостных нарушителей всеобщего режима самоизоляции.

«Первое уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“ в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, возбуждено в Брянской области. Речь идет о двух гражданах, вернувшихся из Испании», — заявили власти региона.

Как стало известно 5-tv.ru, нарушители закона о вынужденной самоизоляции — 71-летняя жительница Брянской области Лариса К. и ее 49-летний сын Анатолий, которые по совместительству являются функционерами российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение».

По возвращении из Испании граждане были проинформированы об обязательном соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических правил и добровольной самоизоляции на 14 дней, однако требования проигнорировали.

На протяжение нескольких дней они спокойно передвигались по городу и даже успели провести ряд служб, на которых присутствовали более 40 прихожан. В том числе, пастор церкви христиан веры евангельской «Вифлеем» Смоленской области и лидер молодежного служения церкви христиан веры евангельской «Благодать» Калужской области.

Первыми тревогу забили врачи, которые 24 марта обнаружили у заядлых туристов коронавирус и госпитализировали их в тяжелом состоянии.

Уточняется, что пенсионерка и ее родственник уже заразили COVID-19 десять человек, которые контактировали с ними в последнюю неделю. Также в больнице с признаками ОРВИ находятся восемь граждан, еще семь — под медицинским наблюдением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.

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