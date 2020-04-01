Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.

Новые случаи по регионам:

  1. Москва — 267;
  2. Московская область — 15;
  3. Республика Коми — 32;
  4. Санкт-Петербург — 27;
  5. Саратовская область — 11;
  6. Вологодская область — 7;
  7. Челябинская область — 7;
  8. Ленинградская область — 6;
  9. Республика Бурятия — 6;
  10. Красноярский край — 6;
  11. Тульская область — 5;
  12. Краснодарский край — 5;
  13. Воронежская область — 4;
  14. Волгоградская область — 4;
  15. Пензенская область — 4;
  16. Омская область — 4;
  17. Курская область — 3;
  18. Тамбовская область — 3;
  19. Ханты-Мансийский Автономный Округ — 3;
  20. Брянская область — 2;
  21. Ивановская область — 2;
  22. Республика Дагестан — 2;
  23. Республика Кабардино-Балкария — 2;
  24. Северная Осетия — 2;
  25. Владимирская область — 1;
  26. Липецкая область — 1;
  27. Тверская область — 1;
  28. Чеченская Республика — 1;
  29. Башкортостан — 1;
  30. Республика Мордовия — 1;
  31. Алтайский край — 1;
  32. Новосибирская область — 1;
  33. Приморский край — 1;
  34. Хабаровский край — 1;
  35. Сахалинская область — 1.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России

1/1
Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Дорожный карантин: Посмотрите на крупнейшие города мира без пробок
1 апр
Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на коронавирус
1 апр
В России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией
1 апр
Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
1 апр
Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
1 апр
Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
1 апр
В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус
1 апр
Российский самолет с медицинской техникой вылетел в США
1 апр
В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса
1 апр
Европа остается рассадником COVID-19

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

13:40
У двух руководителей департаментов МЧС коронавирус не подтвердился
13:31
«Хочу быть у мамы в животике»: Бледанс нежно поздравила сына с днем рождения
13:21
Сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге
13:18
Граждане и малый бизнес получили право на кредитные каникулы
13:16
Биатлонисты призвали Владимира Драчева сложить полномочия главы СБР
13:07
«Дочь» Наоми Кэмпбелл показала все свои образы в одном посте

Сейчас читают

«Мой родной, будь счастлив!» — Топалов нежно поздравил Лазарева с днем рождения
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок