По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.

Новые случаи по регионам:

Москва — 267; Московская область — 15; Республика Коми — 32; Санкт-Петербург — 27; Саратовская область — 11; Вологодская область — 7; Челябинская область — 7; Ленинградская область — 6; Республика Бурятия — 6; Красноярский край — 6; Тульская область — 5; Краснодарский край — 5; Воронежская область — 4; Волгоградская область — 4; Пензенская область — 4; Омская область — 4; Курская область — 3; Тамбовская область — 3; Ханты-Мансийский Автономный Округ — 3; Брянская область — 2; Ивановская область — 2; Республика Дагестан — 2; Республика Кабардино-Балкария — 2; Северная Осетия — 2; Владимирская область — 1; Липецкая область — 1; Тверская область — 1; Чеченская Республика — 1; Башкортостан — 1; Республика Мордовия — 1; Алтайский край — 1; Новосибирская область — 1; Приморский край — 1; Хабаровский край — 1; Сахалинская область — 1.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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