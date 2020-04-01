Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.
Новые случаи по регионам:
- Москва — 267;
- Московская область — 15;
- Республика Коми — 32;
- Санкт-Петербург — 27;
- Саратовская область — 11;
- Вологодская область — 7;
- Челябинская область — 7;
- Ленинградская область — 6;
- Республика Бурятия — 6;
- Красноярский край — 6;
- Тульская область — 5;
- Краснодарский край — 5;
- Воронежская область — 4;
- Волгоградская область — 4;
- Пензенская область — 4;
- Омская область — 4;
- Курская область — 3;
- Тамбовская область — 3;
- Ханты-Мансийский Автономный Округ — 3;
- Брянская область — 2;
- Ивановская область — 2;
- Республика Дагестан — 2;
- Республика Кабардино-Балкария — 2;
- Северная Осетия — 2;
- Владимирская область — 1;
- Липецкая область — 1;
- Тверская область — 1;
- Чеченская Республика — 1;
- Башкортостан — 1;
- Республика Мордовия — 1;
- Алтайский край — 1;
- Новосибирская область — 1;
- Приморский край — 1;
- Хабаровский край — 1;
- Сахалинская область — 1.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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