Во время чрезвычайных ситуаций правительство может разрешить продавать онлайн даже рецептурные лекарства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Госдума сегодня приняла в окончательном третьем чтении закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, и представителей малого и среднего бизнеса.

Как это будет работать?

Если доход, скажем, владельца кафе упал на 30% и больше по сравнению со средним за прошлый год, то он может обратиться в кредитную организацию за отсрочкой на полгода. За это время не будут начислять неустойки, нельзя требовать досрочного исполнения обязательств, требовать залоговое имущество, например, квартиру, под которую взяли ипотеку или беспокоить поручителей по кредиту.

Еще один важный закон депутаты сегодня приняли сразу во втором и третьем чтениях. Во время чрезвычайных ситуаций правительство может разрешить продавать онлайн даже рецептурные лекарства. Но с ограничениями:

  • во-первых, нельзя заказать наркотические, сильнодействующие и психотропные препараты, а также те, в которых содержится свыше 25% спирта;
  • во-вторых, срок действия этого чрезвычайного разрешения — до конца года.

Кроме того, в правительстве должны разработать порядок выдачи разрешений и список требований к аптечным сетям. Продажу безрецептурных препаратов еще две недели назад своим указом разрешил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнес вывели из-под статьи УК РФ о преступных сообществах.

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