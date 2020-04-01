Бизнес вывели из-под статьи УК РФ о преступных сообществах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выводе бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса (УК) РФ об организованных преступных сообществах (ОПС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение примечания в статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Согласно ему, учредители, руководители и сотрудники компании, причастной к экономическому преступлению, не могут подлежать уголовной ответственности за участие в ОПС только по причине работы в такой структуре.

Это примечание не будет распространяться на работников, руководителей и учредителей фирм, которые изначально были созданы с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Также закон смягчает уголовное наказание за нарушение требований валютного законодательства. Теперь нарушения в части зачисления или возврата денежных средств, совершенные в крупном размере, нельзя сразу признать преступлением. Перед этим совершивший нарушение человек должен быть подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно подписанный президентом закон усиливает уголовную ответственность за уклонение от возврата в страну денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимально возможный штраф по этой статье вырос до одного миллиона рублей, а тюремный срок — до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ призван создать предсказуемые и благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиционных проектов.