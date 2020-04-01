Мыть или не мыть? Как обезопасить себя и близких в условиях пандемии
Корреспондент МИЦ «Известия» разбирался, как не переусердствовать в борьбе за здоровье, но и не упустить главного.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat, 5-tv.ru
В условиях пандемии каждый стремится обезопасить себя. И доходит до смешного. Одни овощи и фрукты моют чуть ли не чистящими средствами, у других стиральная машина работает в режиме нон-стоп. И к советам медиков они почему-то не прислушиваются.
Сейчас в интернете советуют обрабатывать купленные в магазине продукты уксусом, чайной содой и чуть ли не хлоркой. Эти рекомендации врачи называют чушью — после такой обработки можно слечь с пищевым отравлением. Фрукты и овощи, которые мы употребляем в сыром виде, достаточно промыть под проточной водой с температурой около сорока градусов.
Роман Ишмухаметов разбирался, как не переусердствовать в борьбе за здоровье, но и не упустить главного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус передается половым путем.
- 1 апр
- «Вы так больше не шутите»: Андрей Мерзликин в День смеха пошутил о карантине
- 1 апр
- Путин ввел многотысячные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина
- 1 апр
- Самоизоляция в «коммуналке» — день третий
- 1 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 1 апреля
- 1 апр
- Мосгордума утвердила штрафы для нарушителей режима самоизоляции
- 1 апр
- Сразу несколько российских регионов ввели жесткий вариант самоизоляции
- 1 апр
- В закрытой на карантин Эжвинской больнице подтверждено еще 32 случая заболевания
- 1 апр
- Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
- 1 апр
- РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
- 1 апр
- В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?