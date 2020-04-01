Мыть или не мыть? Как обезопасить себя и близких в условиях пандемии

Корреспондент МИЦ «Известия» разбирался, как не переусердствовать в борьбе за здоровье, но и не упустить главного.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В условиях пандемии каждый стремится обезопасить себя. И доходит до смешного. Одни овощи и фрукты моют чуть ли не чистящими средствами, у других стиральная машина работает в режиме нон-стоп. И к советам медиков они почему-то не прислушиваются.

Сейчас в интернете советуют обрабатывать купленные в магазине продукты уксусом, чайной содой и чуть ли не хлоркой. Эти рекомендации врачи называют чушью — после такой обработки можно слечь с пищевым отравлением. Фрукты и овощи, которые мы употребляем в сыром виде, достаточно промыть под проточной водой с температурой около сорока градусов.

Роман Ишмухаметов разбирался, как не переусердствовать в борьбе за здоровье, но и не упустить главного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус передается половым путем.

Тема:
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