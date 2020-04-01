Глава Роспотребнадзора призвала продлить число нерабочих дней
Анна Попова считает, что продление каникул позволит сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить число нерабочих дней в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила Попова на брифинге.
По ее словам, принятые ранее меры уже дали положительный результат. Решение президента РФ о введении нерабочей недели глава Роспотребнадзора назвала «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса».
«Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. Эффект безусловный, но эффект не сиюминутный. Вирус распространяется, население РФ очень велико, разные ситуации в разных в субъектах. И прекращение каких-либо действий, приостановка мероприятий, безусловно, могли бы привести к дальнейшему росту (заболевших — Прим. ред.) и тому, от чего мы стараемся уйти, — взрывному росту», — предупредила Попова.
Как сообщал 5-tv.ru, ровно неделю назад президент РФ Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Цель этого решения заключается в обеспечении максимальной изоляции граждан на время пандемии COVID-19.
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