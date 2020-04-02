🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 2 апреля, в период второй фазы растущей Луны стоит поберечь свои силы, и не растрачивать себя по мелочам. Также это благоприятное время для начала новых проектов, решения важных и сложных задач.

♈ Овен

Овен, хватит лежать на диване. Займитесь чем-нибудь полезным, тем, что поможет вам в самореализации и дальнейшем продвижении. Чтение художественной литературы принесет больше пользы, чем бессмысленное плевание в потолок.

Космический совет: поднимайтесь с дивана.

♉ Телец

Тельцы, как провести время самоизоляции зависит только от вас. Можно, впадать в уныние или панику, а можно постараться получить максимум пользы от этого времени. Например, открыть в себе новый творческий потенциал.

Космический совет: будьте свободны, несмотря на условия.

♊ Близнецы

Близнецы, убеждения и принципы — это очень важно, если они не мешают вам быть счастливым. Иногда нужно просто отпустить ситуацию, максимально расслабиться и порой даже дать волю чувствам.

Космический совет: отпустите ситуацию.

♋ Рак

Это период глубокой внутренней трансформации. Вместо того, чтобы рассматривать это как время заключения, вы активно работаете над тем, чтобы добиться перемен. Пересмотрите как ваши краткосрочные, так и долгосрочные цели. Найдите новые способы добиться их.

Космический совет: изменения не происходят в одночасье, будьте терпеливы.

♌ Лев

Лев, вы слишком шаблонно мыслите, тем самым лишая себя массы ярких впечатлений. Путь к изменениям тернист и непрост, но вы обладаете внутренним стержнем, который поможет вам преодолеть все невзгоды.

Космический совет: выходите за пределы квадрата.

♍ Дева

Дева, разговор по душам с близким вам человеком, это то, чего вам сейчас не хватает. Поплачьте, излейте всю свою душу, обсудите самые наболевшие и неприятные ситуации, и проанализируйте пути их решения.

Космический совет: поговорите по душам с близким человеком.

♎ Весы

Весы, постарайтесь сохранять самообладание. Это не всегда просто, но старайтесь не показывать на людях свои слабости. Каждый из нас имеет скелеты, но не всегда их нужно демонстрировать. Будьте аккуратны в высказываниях.

Космический совет: не теряйте лицо.

♏ Скорпион

Скорпион, даже, если сейчас вы ограниченны в перемещениях, это не значит, что нужно падать духом, ложиться на диван и рассматривать узоры потолка. Лучше приготовьте какое-нибудь изысканное блюдо, удивите и обрадуйте своих близких.

Космический совет: хватит рассматривать потолок.

♐ Стрелец

Стрельцы, время для добрых дел. Вы чувствуете потребность оказать кому-нибудь поддержку. Так что же вас останавливает? Не тормозите себя в этих порывах, ведь историю с бумерангом никто не отменял.

Космический совет: помогите ближнему.

♑ Козерог

Козероги, не поддавайтесь панике. Вы сильный человек и можете за себя постоять. Вы же сами знаете, как уберечь себя от заразы. По возможности оставайтесь дома, не приглашайте гостей и постарайтесь дистанцироваться от пожилых людей.

Космический совет: паника — худший из друзей.

♒ Водолей

Водолей, вы же сами знаете, отношения с какими людьми приносят вам лишь негатив. Постарайтесь уберечь себя от них. Игнорируйте любые провокации с их стороны. Будьте мудрее и они сами отстанут от вас.

Космический совет: остерегайтесь завистников.

♊ Рыбы

Рыбы, вы находитесь именно там, где должны быть. Примите поздравления, вы нашли гармонию. Чувствуете, как хорошо на душе? Несмотря на происходящее в мире, вы смогли справиться с негативными эмоциями и находитесь в согласии с собой. Делитесь этим знанием.

Космический совет: вы там, где должны быть.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.