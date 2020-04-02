Эксперты предрекают все новые сокращения, которые затронут многие отрасли.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru

Правительство берет под контроль системообразующие предприятия России, организацию производства и заработную плату.

Минтруд потребовал от регионов в кратчайшие сроки обязать всех работодателей в субъектах зарегистрироваться на всероссийском портале Trudvsem.ru и сообщить данные о персонале, о работе на удаленке, о планах сокращения коллективов.

Под предлогом коронавируса владельцы бизнеса все чаще нарушают права работников.

Максим Облендер узнал конкретные истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

9:28
Эмбер Херд нанимала сыщика для поиска компромата на Джонни Деппа
9:21
Расходы ЖКХ на период самоизоляции могут вырасти на 30%
9:11
«Какая пара!» — Татьяна Тарасова показала архивное фото с мужем
9:00
Какие профессии стали самыми востребованными в период карантина
8:52
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
8:46
«Выхожу в подъезд, чтобы просто посидеть в тишине»: Айза Анохина о карантине с детьми

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок