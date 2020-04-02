Как под предлогом коронавируса нерадивые бизнесмены нарушают права работников
Эксперты предрекают все новые сокращения, которые затронут многие отрасли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru
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