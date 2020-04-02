Правительство берет под контроль системообразующие предприятия России, организацию производства и заработную плату.

Минтруд потребовал от регионов в кратчайшие сроки обязать всех работодателей в субъектах зарегистрироваться на всероссийском портале Trudvsem.ru и сообщить данные о персонале, о работе на удаленке, о планах сокращения коллективов.

Под предлогом коронавируса владельцы бизнеса все чаще нарушают права работников.

Максим Облендер узнал конкретные истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина.

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