В ведомстве рассказали, что делать с фруктами, овощами и товарами в упаковке в условиях распространения коронавируса.

В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Три совета ведомства опубликованы в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

«Как обрабатывать продукты, которые я приношу из магазина? Овощи и фрукты можно помыть. А что делать с товаром в упаковках? Упаковку следует обработать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с мылом», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным на вечер 1 апреля, число зараженных коронавирусом нового типа в мире достигло 889 тысяч человек. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал, что за последние пять недель число новых случаев заболевания COVID-19 увеличивалось почти экспоненциально. Он предупредил, что число зараженных превысит отметку в один миллион человек в ближайшие дни.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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