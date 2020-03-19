Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина решила поднять настроение россиянам, многим из которых приходится привыкать к новым условиям работы на «удаленке» и режиму самоизоляции.

Девушка опубликовала в Instagram забавное видео, где она сама и ее напарницы-синхронистки танцуют под водой под зажигательный трек UNO группы Little Big, приготовленный музыкантами специально для «Евровидения 2020».

«Поскольку Евровидение отменили, мы, сборная России по синхронному плаванию, приняли единогласное решение заточить себя на базе „Круглое озеро“ до… лучших времен! И эта жертва только ради солидарности с вами! А на что готов ты ради российской солидарности?!» — подписала пост Шурочкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Shurochkina (@mashuniashura) 19 Мар 2020 в 3:58 PDT

Фанаты звезды российского спорта пришли в восторг от просмотра забавного ролика. Они поблагодарили Марию и ее коллег за заботу о стране. В числе комментаторов оказались даже жители из других стран мира.

«Лучшие! Какие молодцы!!!»

«Восхитительно!!!»

«Просто красавицы! Беларусь с вами!»

«Я из США. Восхищаюсь вами! Девчонки — умнички!» — написали фолловеры.

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