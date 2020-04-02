Названы регионы России с наибольшим количеством лекарств, рекомендованных от COVID-19
По данным исследования, треть препаратов распределилась среди регионов с наибольшим количеством зараженных.
Фото: www.globallookpress.com / Martin Jetel
Закупки лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, были максимально наращены в ряде регионов России в феврале. Об этом сообщают «Известия».
Согласно исследованию, в лидерах по закупкам препаратов, которые рекомендуются для лечения COVID-19, оказались Москва, Подмосковье, Свердловская область, Санкт-Петербург и Иркутская область. Отмечается, что речь идет о лекарственных средствах лопинавир+ритонавир, рибавирин, препаратов интерферонов, а также ибупрофене и парацетамоле. Эти препараты рекомендованы для облегчения симптомов при пневмонии, но пока не являются панацеей от коронавируса, разработка вакцины продолжается.
Эксперты подчеркнули, что треть всех лекарств для лечения COVID-19 оказалась в регионах, где наибольшее число зараженных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин».
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