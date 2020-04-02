Бывшая девушка звезды умерла от онкологии несколько лет назад.

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Фото, видео: Instagram @samanthafoxofficial

Британская певица и бывшая модель 53-летняя Саманта Фокс собралась замуж за свою возлюбленную из Норвегии Линду Олсен. Возлюбленная младше знаменитости на восемь лет. Вообще-то пышная свадьба должна была состояться уже этим летом. Вот только карантин из-за коронавируса спутал паре все планы.

Линда Олсен стала встречаться с Самантой Фокс после того, как последняя пережила страшный удар — смерть любимой женщины. Подруга знаменитости скончалась от онкологии. Несколько лет после трагедии певица находилась в состоянии жуткой депрессии. Олсен буквально спасла звезду и вернула ей радость от жизни. Об этом пишет The Sun.

Instagram @samanthafoxofficial

Инсайдеры утверждают, что Саманта Фокс и Линда Олсен буквально светятся от счастья рядом друг с другом. Женщины по-настоящему влюблены и мечтают жить вместе до конца своих дней. Искренность чувств парочки доказывают их многочисленные умилительные совместные фото в Instagram.

Саманта Фокс совершила каминг-аут в далеком 2003 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще одна «звездная» свадьба пострадала от пандемии коронавируса. Наталья Водянова и ее супруг миллиардер вынуждены были отменить пышное торжество во Франции из-за карантина.

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