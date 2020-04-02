В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
Сотням предпринимателей в Пермском крае и Саратовской области пришлось отстоять огромные очереди, которые растянулись на несколько кварталов.
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Фото, видео: ТАСС / Погожев Александр; 5-tv.ru
В Пермском крае и Саратовской области введение режима самоизоляции обернулось скандалом. Сотням предпринимателей пришлось отстоять огромные очереди, которые растянулись на несколько кварталов. И все для того, чтобы получить спецпропуска, разрешающие их сотрудникам ходить на работу. После многочисленных жалоб саратовцев, правительство области приняло решение перенести введение строго режима в регионе на два дня до 4 апреля.
«Между тем, в Татарстане и Московской области в условиях режима самоизоляции о передвижении по улицам люди будут сообщать при помощи СМС или QR-кодов. В Татарстане новая система уже работает, а в Подмосковье единая программа, которая свяжет столицу и область, будет готова к понедельнику. Смысл в том, чтобы перед тем, как выйти из дома, нужно будет указать, куда вы намерены направиться, на работу или в определенный тип учреждения. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус», — рассказал глава администрации Московской области Андрей Воробьев.
Свое решение уведомительного характера придумали в Волгограде, чтобы выйти на улицу надо захватить с собой документы и написать уведомление о целях похода. Вот бланк, но можно и от руки. Документ никуда не надо отправлять, просто иметь с собой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе.
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