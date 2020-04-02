Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Учитывая в целом ситуацию в стране, накануне правительство предложило продлить нерабочую неделю.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; 5-tv.ru
Пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране может наступить уже на следующей неделе. Максимальный уровень ожидается к 10 апреля. Об этом в интервью «Известиям» заявили в Институте медицинской паразитологии. По мнению вирусологов, введеные в России ограничительные меры позволят сдержать распространение инфекции.
Учитывая в целом ситуацию в стране, накануне правительство предложило продлить нерабочую неделю. На сколько — должны решить власти российских регионов в зависимости от эпидситуации на местах.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в России уже почти 2800 человек. С заболеванием справились 190 пациентов. Многие из них могли приобрести стойкий иммунитет к вирусу, а плазму крови этих людей реально использовать для лечения других заразившихся. Такое мнение высказали специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в докладе Министерству обороны. При этом эксперты подчеркнули: пациенты, перенесшие COVID-19 в слабовыраженной форме, рискуют заболеть снова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как патрульные вычисляют нарушителей режима самоизоляции в Калининграде и Рязани.
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