В период с 1 апреля по 31 мая исключений не будет даже для рейсов внутри страны.

«Победа» прокомментировала приостановку полетов по всем направлениям

Фото: Известия / Александр Казаков

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков специально для 5-tv.ru прокомментировал решение о приостановке полетов по всем направлениям. Лоукостер прекратил любые перевозки в период с 1 апреля по 31 мая.

«Мы просто решили сделать это первыми в России. Приостановка полетов на два месяца — это единственная разумная мера для нас в сложившихся условиях. Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса», — сказал глава компании-перевозчика.

Андрей Калмыков предполагает, что эпидемия разрастается. По его мнению, меры, которые предпринимает Правительство РФ, сигнализируют о том, что ситуация очень серьезная.

«Поэтому мы решили, что не будем рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажа и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране. Мы просим серьезно задуматься каждого, кто собирается сейчас без особой необходимости выйти из дома», — призвал Калмыков.

Известно, что пассажиры смогут вернуть деньги за купленные билеты. Средства будут зачислены на счет в личном кабинете. Перевозчик отмечает, что их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов «Победы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» вернула на родину всех своих пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении в Черногории из-за ограничений на фоне коронавируса.

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