Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
В настоящий момент глава государства работает над текстом обращения.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Poo, Komsomolskaya Pravdal; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с еще одним обращением к россиянам.
«Рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то после четырех. Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал представитель Кремля.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса. Тогда глава государства объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о многотысячных штрафах и тюремных сроках за нарушение карантина.
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?