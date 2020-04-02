Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с еще одним обращением к россиянам.

«Рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то после четырех. Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал представитель Кремля.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса. Тогда глава государства объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о многотысячных штрафах и тюремных сроках за нарушение карантина.