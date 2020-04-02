Подготовка к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади проходит по графику. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Подготовка к проведению парада Победы идет по плану», — цитирует Игоря Конашенкова ТАСС.

Представитель военного ведомства отметил, что решений об изменении даты и формата торжественного смотра в настоящий момент не принято. Игорь Конашенков добавил, что 1 апреля была проведена очередная репетиция Парада Победы на подмосковном полигоне Алабино.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у каждого участника шествия несколько раз в день измеряют температуру.

«Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура», — заключил представитель Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая.