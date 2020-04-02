Подготовка к Параду Победы в Москве идет по плану
В Минобороны отметили, что решений об изменении даты и формата торжественного смотра не принималось.
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Фото, видео: ТАСС / Министерство обороны РФ, Шарифулин Валерий, Савицкий Вадим, Новодережкин Антон, Daniel Karmann
Подготовка к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади проходит по графику. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Подготовка к проведению парада Победы идет по плану», — цитирует Игоря Конашенкова ТАСС.
Представитель военного ведомства отметил, что решений об изменении даты и формата торжественного смотра в настоящий момент не принято. Игорь Конашенков добавил, что 1 апреля была проведена очередная репетиция Парада Победы на подмосковном полигоне Алабино.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у каждого участника шествия несколько раз в день измеряют температуру.
«Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава. У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура», — заключил представитель Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая.
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