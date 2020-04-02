Заседание правительства сегодня прошло в режиме видеоконференции. Михаил Мишустин заявил, что все подзаконные акты, которые направлены на борьбу с коронавирусам, надо принять до конца этой недели. Они затрагивают разные сферы, от долевого строительства до рынка медицинских изделий.

Так, в Кабмине выделят больше двух с половиной миллиардов рублей для сохранения рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях. В первую очередь эти деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам предприятиям малого и среднего бизнеса. Также установлен временный порядок оформления больничных листов и выплат пособий в период карантина.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала. В том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявления сократятся в три раза – с одного месяца до 10 рабочих дней. И средства будут перечислять вдвое быстрее», – сказал премьер-министр РФ.

Для помощи пожилым людям в России создадут оперативные штабы, которые будут помогать закупать и доставлять продукты и лекарства. Идею предложили волонтеры, и премьер-министр согласился, что она своевременна. Людям старше 65 лет по всей стране предписано соблюдать режим самоизоляции, к тому же некоторые по состоянию здоровья просто не могут дойти до ближайшего магазина или аптеки.

И как стало известно только что, Владимир Путин сегодня после 16 часов по московскому времени обратится к россиянам. Речь пойдет о ситуации с коронавирусом в стране.

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