Спецрейс доставил из Катара в Петербург 129 россиян

Спецрейс доставил из столицы Катара Дохи в Петербург 129 россиян, все они отправлены на карантин. Как сообщили в администрации Северной столицы, эти граждане РФ «не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире».

В связи с прибытием самолета губернатор города на Неве Александр Беглов в своем видеообращении отметил, что на прибывшем борту — 64 петербуржца, 11 — Ленинградской области и 54 человека из других городов.

Петербуржцам вручили предупреждение об ответственности за несоблюдение мер по противодействию распространения коронавируса, а также ознакомили с предписанием уйти на самоизоляцию на 14 дней. Кроме того, прибывших обязали предупредить поликлинику по месту жительства.

Горожан и жителей Ленобласти развезли специальным автобусом, остальных пассажиров отправили в обсервацию, добавил Беглов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге Ленинградской области.

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