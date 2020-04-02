Мирослава Карпович выложила в сеть снимок, сделанный во время фотосессии на кровати.

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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich, @frammalyssa, @_lakusha_

Актриса театра и кино Мирослава Карпович на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный во время фотосессии. 34-летняя знаменитость позирует сидя на спинке кровати в белой блузке. Звезда сериала «Папины дочки» заразительно улыбается и демонстрирует стройные красивые ноги.

«Когда мы чувствуем себя настолько в безопасности, что можем открыть наши замки, тогда наши самые подлинные „я“ выходят навстречу друг другу…», — написала Мирослава Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Подписчики актрисы тепло отнеслись к ее новому образу и в комментариях, по традиции, оставили множество лестных комплиментов.

«Шикарная, как всегда»;

«Очень сексуально!»

«Прелесть!»

«Отличные фото! Просто бусинка!»

«Красивые ноги», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Папиных дочек» очаровала фанатов образом сказочной феи.

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