«Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии. Как сообщает MK.RU, новые особенности заболевания COVID-19 отмечены в охваченной эпидемией Ломбардии, где трудятся, в том числе и российские военные врачи.

Издание отмечает, что в городе Громо произошло несколько случаев, когда пациенты с коронавирусом засыпали и не просыпались. До наступления летального исхода ярких симптомов заболевания у погибших не проявлялись.

По неподтвержденным данным, на протяжении суток в одном из пансионатов скончались как минимум пятеро «странных» пациентов.

Российские военные медики и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с итальянскими коллегами задействованы в ежедневных противоэпидемических мероприятиях в городах Ломбардии.

22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ, которые доставили в страну 104 военных вирусолога и специалистов Минобороны в области эпидемиологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных.

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