Постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных
Специалисты из России продезинфицировали три пансионата для пожилых людей в Ломбардинии.
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Фото, видео: Минобороны РФ
Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в итальянской области Ломбардия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 30 марта врачи-эпидемиологи и представители войск химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными обработали учреждения в городах Клузоне, Чени и Вертола.
Постояльцы одного из домов престарелых публично отблагодарили военных из России. На кадрах министерства запечатлен момент, как итальянские граждане хором выкрикивают из окна: «Спасибо». На зданиях медучреждений развесили плакаты с благодарностями на русском и итальянском языках.
Всего к 31 марта российские специалисты обработали 11 лечебных учреждений, продезинфицировали 18 тысяч квадратных метров помещений в итальянских провинциях.
«Мы восхищены этой помощью со стороны наших русских друзей, которые хорошо экипированы и подготовлены для подобных задач», — отметил мэр города Альбино Фабио Терци. Его слова приводит итальянское издание 20 minutes.
Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в России и мире на вечер 30 марта.
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