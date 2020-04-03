🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 3 апреля, звезды советуют всем знакам зодиака взять небольшую паузу, чтобы оглядеться. Возможно, обстановка вокруг вас очень не устраивает. Значит, настало время что-то изменить.

♈ Овен

Возможно, вы давно мечтаете реализовать свой бизнес-проект, написать пьесу или завести YouTube-канал, где сможете делиться с окружающими полезной информацией. Что ж, этот момент настал. У вас уже накопилось достаточно энергии, чтобы покорять новые вершины. Главное — прислушаться к себе и понять, чего именно просит душа.

Космический совет: перестаньте сомневаться в себе. Все, о чем вы мечтаете, вскоре осуществится.

♉ Телец

Пришло время избавиться от вредных привычек и положить начало чему-то новому. Вероятно, в последнее время вас посещают мысли заняться изучением иностранных языков, а может, вы уже купили курс тренировок по тхэквондо? Займитесь саморазвитием и увидите, как скоро ваша жизнь измениться к лучшему.

Космический совет: будьте решительны и настойчивы. Перестаньте идти на поводу у собственных эмоций.

♊ Близнецы

Близнецы, возможно вы сильно устали от рутины и хотите расслабиться. Однако звезды говорят, что сегодня нельзя давать себе слабину. Вы взяли слишком много ответственности, но это не значит, что пора спасаться бегством. Заварите утром крепкий кофе, посвятите часа два-три себе любимому и увидите, как скоро силы вернуться. Не переживайте, вскоре ваши старания окупятся втройне.

Космический совет: не теряйте контроль над временем. Пунктуальность и дисциплина — сегодня главные ваши козыри.

♋ Рак

Рак, сегодня ваша энергия направлена на созидание. Оглянитесь, возможно окружающим необходима поддержка и внимание. Не стоит игнорировать просьбы и советы близких людей, ведь вам жизненно необходимо отвлечься от собственных мыслей. Иначе — вы рискуете загнать себя в угол.

Космический совет: протяните руку помощи близкому человеку.

♌ Лев

Когда мы сталкиваемся с трудностями, нас переполняет чувство страха. Однако звезды настаивают: вам бояться нечего. Немного настойчивости и решимости — это поможет обойти препятствие и выйти на правильную дорогу. Главное — не загоняйте себя в депрессию из-за пустяка.

Космический совет: вы слишком много переживаете. Принимайте решения с холодной головой.

♍ Дева

Дева, возможно, в последнее время вы чувствуете себя неуверенно. Вам даже может показаться, что происходящее вокруг — коварный замысел недоброжелателей. Однако расстраиваться не стоит: вы просто очень устали. Позвольте себе отбросить дурные мысли. Верьте: сегодня ваш страх — не более, чем иллюзия.

Космический совет: доверьтесь собственной интуиции. Перестаньте подозревать окружающих в коварстве.

♎ Весы

Весы, когда в последний раз вы вспоминали о себе? Возможно, настало время уединиться, подумать о прошлом и будущем, вспомнить о личных переживаниях и целях. Потратьте время с пользой для себя. Хватит думать о чувствах других. Так вы растратите собственную энергию и вскоре окажитесь у разбитого корыта.

Космический совет: подумайте о том, что вас действительно волнует. Позвольте внутреннему голосу подсказать вам правильный путь.

♏ Скорпион

Вам грустно? Тоскливо? А может, вы отчаялись и не знаете, что делать в запутанной ситуации? Возьмите ручку, листок бумаги и напишите письмо самому себе. Расскажите о том, что вас беспокоит сегодня. Дайте волю эмоциям — плачьте, смейтесь, пойте и кричите. Все это поможет почувствовать себя живым.

Космический совет: не бойтесь дать волю эмоциям. Это поможет вам пережить сложный период.

♐ Стрелец

Стрелец, сегодня особенно важно задуматься о том, кто вас окружает. Возможно, вы давно страдаете от «токсичных» отношений или наоборот, мечтаете признаться кому-то в любви. Не бойтесь сделать первый шаг. Главное — следуйте зову сердца. Оно плохого не посоветует.

Космический совет: доверьтесь чувствам и помните: любовь спасет мир.

♑ Козерог

Козерог, звезды настаивают: вам пора вспомнить о себе. В последние дни вы испытывали колоссальный стресс, поэтому сегодня чувствуете себя раздавленным и опустошенным. Полежите подольше в кровати, понежьтесь в горячей ванной с лепестками роз и закажите ужин из ресторана — устройте маленький праздник для тела и души. Вот увидите — скоро депрессия и хандра отступят.

Космический совет: двигайтесь в ритме собственного тела. Позвольте эмоциям накрыть вас с головой — это ваше спасение.

♒ Водолей

Думать, что счастье только в деньгах — самая большая глупость. Когда в последний раз вы вспоминали о чувствах окружающих, общались с близкими людьми, интересовались их проблемами? Кажется, вы слишком озабочены карьерой. Пора остановиться и сделать шаг на встречу к тем, кто искренне вас любит и ждет.

Космический совет: перестаньте убегать от близких людей и разговоров по душам. Сегодня это то, что даст вам силы.

♊ Рыбы

Рыбы, вы слишком озабочены проблемами других людей. Работа и долг перед близкими — это очень важно, но сегодня вы находитесь на грани срыва. Единственный способ спасти себя — побыть одному и вспомнить о чувствах. Счастье для вас — это спокойствие и уют. Поэтому позвольте себе расслабиться и забыться в мыслях о прекрасном.

Космический совет: подумайте о физическом и духовном здоровье. Перестаньте игнорировать сигналы изнутри.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.