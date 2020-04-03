Республику Коми возглавил опытный медик
Владимир Уйба последние 16 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Исполнять обязанности сложившего с себя полномочия главы Коми Сергея Гапликова будет эксзамминистра здравоохранения Владимир Уйба. Опытный медик, доктор наук, последние 16 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.
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В Архангельской области подал в отставку Игорь Орлов. Временно исполнять обязанности вместо него президент назначил Александра Цыбульского. Ему 40 лет, последние два года с половиной года он руководил Ненецким автономным округом, ранее был заместителем министра экономического развития. Цибульский — выпускник первого набора «школы губернаторов» — программы кадрового резерва на базе Высшей школы госуправления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявление по собственному желанию написал глава Камчатки Владимир Илюхин.
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