Республику Коми возглавил опытный медик

Владимир Уйба последние 16 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Исполнять обязанности сложившего с себя полномочия главы Коми Сергея Гапликова будет эксзамминистра здравоохранения Владимир Уйба. Опытный медик, доктор наук, последние 16 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Назначение очень символичное. В республике крупный очаг коронавируса — в Эжвинской горбольнице Сыктывкара, где пациенты и персонал закрыты на двухнедельный карантин.

В Архангельской области подал в отставку Игорь Орлов. Временно исполнять обязанности вместо него президент назначил Александра Цыбульского. Ему 40 лет, последние два года с половиной года он руководил Ненецким автономным округом, ранее был заместителем министра экономического развития. Цибульский — выпускник первого набора «школы губернаторов» — программы кадрового резерва на базе Высшей школы госуправления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявление по собственному желанию написал глава Камчатки Владимир Илюхин.

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