В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших при взрыве в метро

В Петербурге увековечили память погибших при взрыве на станции метро «Технологический институт», который произошел 3 апреля 2017 года. Мемориальную доску установили в нижнем вестибюле станции в ночь со 2 на 3 апреля.

Сегодня ГУП «Петербургский метрополитен» разместит в своих аккаунтах в социальных сетях «Книгу памяти», созданную еще в 2018 году. В ней собраны 15 историй, которые рассказали родственники и друзья о жертвах страшной трагедии.

Ранее в пресс-службе городского комитета по социальной политике сообщали, что в 2020 году в Санкт-Петербурге не будут проводить массовые памятные мероприятия в честь памяти жертв теракта в метро на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Традиционно в годовщину трагедии в Троице-Измайловском соборе проходила панихида по жертвам теракта, а также проводилась церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт».

3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов подорвал себя в петербургском метро. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». Погибли 15 человек, свыше 60 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru в Ленинградской области открыли мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников.