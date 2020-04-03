В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших при взрыве в метро
Трагедия, унесшая жизни 15 человек, произошла 3 апреля 2017 года.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Пресс-служба Смольного
В Петербурге увековечили память погибших при взрыве на станции метро «Технологический институт», который произошел 3 апреля 2017 года. Мемориальную доску установили в нижнем вестибюле станции в ночь со 2 на 3 апреля.
Сегодня ГУП «Петербургский метрополитен» разместит в своих аккаунтах в социальных сетях «Книгу памяти», созданную еще в 2018 году. В ней собраны 15 историй, которые рассказали родственники и друзья о жертвах страшной трагедии.
Ранее в пресс-службе городского комитета по социальной политике сообщали, что в 2020 году в Санкт-Петербурге не будут проводить массовые памятные мероприятия в честь памяти жертв теракта в метро на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Традиционно в годовщину трагедии в Троице-Измайловском соборе проходила панихида по жертвам теракта, а также проводилась церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт».
3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов подорвал себя в петербургском метро. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». Погибли 15 человек, свыше 60 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru в Ленинградской области открыли мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников.
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