Стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19
Ученые уверяют: уникальная разработка со стопроцентной вероятностью гарантирует выработку в организме антител к новому коронавирусу.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Storz
Американские ученые получили первые результаты доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. Подробности исследования были опубликованы в журнале EBioMedicine.
Как стало известно из научного доклада, при создании вакцины от COVID-19 медики руководствовались опытом борьбы с вирусами типов SARS и MERS.
«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — объясняла одна из авторов исследования, доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто.
В процессе эксперимента с лабораторными мышами ученым удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм запускает процесс выработки специфичных антител к вирусу SARS-CoV-2. По предварительным данным, количества полученного материала было достаточно для нейтрализации коронавируса.
Сегодня американские медики надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний уникальной вакцины на добровольцах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую вакцину от COVID-19 испытают на 60 добровольцах. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что клинические исследования препарата на территории страны начнутся уже 29 июня.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 3 апр
- Как оформить пособие по безработице во время карантина
- 3 апр
- Соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы
- 3 апр
- Правильный шопинг: как безопасно ходить за покупками во время коронавируса
- 3 апр
- «Ждем света и земные видим сны»: космонавт о режиме самоизоляции на МКС
- 3 апр
- В мэрии Москвы разъяснили систему штрафов за нарушение самоизоляции
- 3 апр
- Губернатор Петербурга заявил об отсутствии планов закрывать город на карантин
- 3 апр
- Эрмитаж призвал косплеить шедевры
- 3 апр
- Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля
- 2 апр
- Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок
- 2 апр
- Лев Лещенко поблагодарил фанатов за поддержку и спел легендарную «Надежду»
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?