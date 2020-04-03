Стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Американские ученые получили первые результаты доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. Подробности исследования были опубликованы в журнале EBioMedicine.

Как стало известно из научного доклада, при создании вакцины от COVID-19 медики руководствовались опытом борьбы с вирусами типов SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — объясняла одна из авторов исследования, доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто.

В процессе эксперимента с лабораторными мышами ученым удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм запускает процесс выработки специфичных антител к вирусу SARS-CoV-2. По предварительным данным, количества полученного материала было достаточно для нейтрализации коронавируса.

Сегодня американские медики надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний уникальной вакцины на добровольцах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую вакцину от COVID-19 испытают на 60 добровольцах. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что клинические исследования препарата на территории страны начнутся уже 29 июня.

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