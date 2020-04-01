Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические исследования препарата от COVID-19 начнутся 29 июня.
Фото: www.globallookpress.com / Peter Steffen
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет испытана на 60 добровольцах. Клинические исследования начнутся с 29 июня, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности, иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года», — сказала Голикова, уточнив, что доклинические исследования завершатся к 22 июня.
По ее словам, вакцина была изобретена в научном центре «Вектор». Его же специалисты приступили к исследованию восьми препаратов для лечения коронавируса COVID-19, уже зарегистрированных в РФ. Также проверяется эффективность еще 22 новых препаратов. Достоверные результаты по ним будут получены 10 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 апреля проходит первое онлайн-совещание президента РФ Владимира Путина с правительством. Незадолго до выступления Голиковой предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, она призвала увеличить число нерабочих дней.
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