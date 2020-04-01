Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические исследования препарата от COVID-19 начнутся 29 июня.

Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах

Фото: www.globallookpress.com / Peter Steffen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет испытана на 60 добровольцах. Клинические исследования начнутся с 29 июня, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности, иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года», — сказала Голикова, уточнив, что доклинические исследования завершатся к 22 июня.

По ее словам, вакцина была изобретена в научном центре «Вектор». Его же специалисты приступили к исследованию восьми препаратов для лечения коронавируса COVID-19, уже зарегистрированных в РФ. Также проверяется эффективность еще 22 новых препаратов. Достоверные результаты по ним будут получены 10 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 апреля проходит первое онлайн-совещание президента РФ Владимира Путина с правительством. Незадолго до выступления Голиковой предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, она призвала увеличить число нерабочих дней.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
1 апр
В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
1 апр
Ситуация с коронавирусом в России осложняется — Путин
1 апр
«Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города
1 апр
Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
1 апр
Глава Роспотребнадзора призвала продлить число нерабочих дней
1 апр
«Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина
1 апр
Коронавирус передается половым путем — Минздрав
1 апр
Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС из-за коронавируса
1 апр
Путин: обстановка с коронавирусом требует дистанционной работы

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам

Последние новости

19:50
«Две принцессы!» — Оксана Федорова показала фанатам повзрослевшую дочь
19:41
Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
19:29
Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
19:23
РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
19:21
Три больницы в Петербурге закроют на карантин из-за подтвердившегося COVID-19
19:12
В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?

Сейчас читают

Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок