Обучение в российских вузах возобновится с 6 апреля
Образовательный процесс пока будет идти дистанционно, однако по мнению минобрнауки на дольше откладывать этот вопрос нельзя.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru
Российские вузы возобновят обучение с 6 апреля. Пока — дистанционно. В минобрнауки призвали студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции, свести к минимуму все контакты, но при этом — продолжать учиться.
«В каждом вузе должна быть создана электронно-информационная образовательная среда. Которая, в том числе, должна позволять удаленно взаимодействовать со студентами, организовать учебный процесс, проводить промежуточную аттестацию. Конечно мы прекрасно понимаем, что никто на 100 процентов к этой ситуации не был готов. Но в целом, если говорить о системе высшего образования, то большинство вузов эту работу организовали. И в данном случае с 6 апреля, ну, просто лишь возобновится учебный процесс», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Также Министерство просвещения пообещало разработать для всех регионов специальные рекомендации по организации обучения для учеников средних школ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.
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