Обучение в российских вузах возобновится с 6 апреля

Российские вузы возобновят обучение с 6 апреля. Пока — дистанционно. В минобрнауки призвали студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции, свести к минимуму все контакты, но при этом — продолжать учиться.

«В каждом вузе должна быть создана электронно-информационная образовательная среда. Которая, в том числе, должна позволять удаленно взаимодействовать со студентами, организовать учебный процесс, проводить промежуточную аттестацию. Конечно мы прекрасно понимаем, что никто на 100 процентов к этой ситуации не был готов. Но в целом, если говорить о системе высшего образования, то большинство вузов эту работу организовали. И в данном случае с 6 апреля, ну, просто лишь возобновится учебный процесс», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Также Министерство просвещения пообещало разработать для всех регионов специальные рекомендации по организации обучения для учеников средних школ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии.

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