Улицы Владивостока обрабатывают дезинфекционными средствами
В мероприятии участвует спецтехника, люди работают в защитных костюмах.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru
Во Владивостоке проводят тотальную дезинфекцию. На дороги вышла спецтехника. Улицы города обрабатывают специальным раствором. Моют остановки, дороги, тротуары, подземные пешеходные переходы, ограждения.
Специалисты производят обработку городского общественного транспорта уже в течение недели, сообщает Vlc.ru. Теперь приступили к полной дезинфекции территории. Растворы для обработки улиц закупил один из банков.
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно — сотрудники производят работы в специальных защитных костюмах. Обработка также ведется спецмашинами, оснащенными моющими приспособлениями.
Во Владивостоке, как и во множестве других регионов РФ, действует режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.
В Санкт-Петербурге в связи с угрозой заражения коронавирусом сотрудниками Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института было принято решение раздавать гражданам химикаты для дезинфекции бесплатно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске проводят тотальную дезинфекцию.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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