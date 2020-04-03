В мероприятии участвует спецтехника, люди работают в защитных костюмах.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Во Владивостоке проводят тотальную дезинфекцию. На дороги вышла спецтехника. Улицы города обрабатывают специальным раствором. Моют остановки, дороги, тротуары, подземные пешеходные переходы, ограждения.

Специалисты производят обработку городского общественного транспорта уже в течение недели, сообщает Vlc.ru. Теперь приступили к полной дезинфекции территории. Растворы для обработки улиц закупил один из банков.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно — сотрудники производят работы в специальных защитных костюмах. Обработка также ведется спецмашинами, оснащенными моющими приспособлениями.

Во Владивостоке, как и во множестве других регионов РФ, действует режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.

В Санкт-Петербурге в связи с угрозой заражения коронавирусом сотрудниками Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института было принято решение раздавать гражданам химикаты для дезинфекции бесплатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске проводят тотальную дезинфекцию.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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